Monarchie : Prinz Harry will 2022 seine Memoiren veröffentlichen

Informationen aus erster Hand: Prinz Harry will in einem Buch aus seinem Leben erzählen - „akkurat und völlig ehrlich“.

New York | Prinz Harry will im kommenden Jahr ein Buch mit seinen Memoiren veröffentlichen. Der mittlerweile mit seiner Frau Meghan und zwei gemeinsamen Kindern in den USA lebende britische Prinz (36) werde „zum allerersten Mal einen endgültigen Bericht über die Erfahrungen, Abenteuer, Verluste und Lektionen teilen, die ihn geprägt haben“, teilte der Verlag P...

