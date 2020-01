Royale Empörung über Zeitungsartikel : "Beleidigend": Harry und William äußern sich zu Gerüchten über ihr Verhältnis

Prinz Harry hatte einmal eingeräumt, dass er sich nicht mehr gut mit seinem Bruder William versteht.

Avatar_prignitzer von dpa und afp

13. Januar 2020, 17:09 Uhr

Prinz Harry (35) und Prinz William (37) haben scharfe Kritik am Bericht einer britischen Zeitung über ihr Verhältnis zueinander geübt. In einer Stellungnahme schrieben die Royals am Montag:

Für Brüder, die sich so sehr um die Fragen der psychischen Gesundheit sorgen, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich. Prinz Harry und Prinz William





In der Mitteilung wurde der Name der Zeitung nicht genannt. Ein Sprecher des Buckingham-Palastes teilte der Deutschen Presse-Agentur aber auf Anfrage mit, dass es sich um die "Times" handele. Die Zeitung hatte in ihrer Montagsausgabe behauptet, dass sich Prinz Harry und Herzogin Meghan von William schikaniert fühlten.

Unter der Schlagzeile, dass die Prinzen sich über das wenig freundliche Verhalten Williams gegenüber Meghan entzweit hätten, berichtete das Blatt, das Paar habe sich durch die nach seiner Auffassung "herrische Haltung des Herzogs von Cambridge" beiseite gedrängt gefühlt. Die "Times" berief sich auf einen ungenannten "Eingeweihten", wies allerdings ebenfalls darauf hin, dass den beiden Prinzen nahestehende Kreise diese Behauptung "energisch" zurückwiesen.



Brüder gehen getrennte Wege

William und Harry, die ihre Mutter Diana durch einen Autounfall vor mehr als 20 Jahren in Paris verloren hatten, waren einst unzertrennlich. In einem Fernsehinterview hatte Harry aber im Herbst eingeräumt: "Wir sind derzeit sicherlich auf unterschiedlichen Pfaden."

Harry und Meghan (38) verließen den Kensington-Palast in London, auf dessen Grundstück sie mit William und Kate (38) gelebt hatten. Kürzlich verkündeten sie dann überraschend, dass sie viele royale Pflichten aufgeben wollen. Sie möchten künftig in Großbritannien und Kanada leben und finanziell unabhängig sein. Doch dafür müssen noch viele Fragen geklärt werden – zum Beispiel, womit sie künftig ihr Geld verdienen und ob sie ihre Titel behalten dürfen.

Krisengipfel der Familie bei der Queen

Die Queen berief daher für diesen Montag eine Krisensitzung mit Familienmitgliedern auf ihrem Landsitz im ostenglischen Sandrigham ein, um die Zukunft des Paares zu besprechen. Erwartet wurden zu dem Treffen neben der Queen (93) und ihrem Privatsekretär Sir Edward Young Harry auch Thronfolger Prinz Charles (71) und William. Harry sollte für das Gespräch nach Sandringham kommen. Meghan hält sich in Kanada auf und wollte sich Berichten zufolge telefonisch zuschalten.

Antworten muss der Krisengipfel unter anderem auf die Frage finden, wie viel Geld Harry und Meghan künftig noch von Prinz Charles erhalten – bisher finanziert der Thronfolger aus seinem Privatvermögen laut Presseberichten 95 Prozent von Harrys Etat. Geregelt muss auch werden, wer für die Sicherheitskosten des Paars aufkommen soll – und ob es seine royalen Titel behält.

Medienberichten zufolge könnten Harry und Meghan mit einem Enthüllungs-Interview reagieren,sollten sie mit dem Ergebnis der Beratungen auf Schloss Sandringham unzufrieden sein. ITV-Journalist Tom Bradby drohte am Sonntag mit einem "langen Fernsehinterview ohne Tabus".

