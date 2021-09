Sängerin : Promi-Geburtstag vom 16. September: Katie Melua wird 37

Sie ist längst eine etablierte Größe in der internationalen Musikszene. Ihre letzte Auszeichnung holte sich die Künstlerin aus Großbritannien in Deutschland ab. Heute hat sie Geburtstag.

Berlin | Die britisch-georgische Sängerin Katie Melua ist erfolgsverwöhnt. Sie hat schon einige Trophäen zu Hause im Schrank. Ende August nun ist sie in Bonn mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. Er will herausragende Leistungen von Kulturschaffenden würdigen. Katie Melua, die heute 37 wird, wurde am 16. September 1984 im georgischen Kutais...

