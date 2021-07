Corona-Krise : Promis unterstützen Starkoch Alfons Schuhbeck

Der Promi-Gastronom Alfons Schuhbeck musste Insolvenz anmelden, weil er nach eigener Aussage keine Coronahilfen bekommen hatte. Jetzt sichern ihm Freunde ihre Solidarität zu.

München | Starkoch Alfons Schuhbeck (72) erhält nach der Ankündigung seiner Insolvenz Unterstützung von prominenten Freunden und Gästen. „Es bedrückt mich sehr, dass Alfons jetzt in dieser nicht einfachen Situation ist“, sagte der Schauspieler Elmar Wepper der „Bild“-Zeitung, der Schuhbeck als zuverlässigen Freund lobte, auch in der Not. „Ich halte ihm die T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.