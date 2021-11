Monarchie : Queen lässt sich bei wichtigem Termin von Edward vertreten

Wegen ihrer gesundheitsbedingten Ruhepause hat sich Queen Elizabeth II.

London | bei einem wichtigen kirchlichen Termin von ihrem Sohn Prinz Edward vertreten lassen. Der jüngste Queen-Sohn (57) sprach am Dienstag in London zu der Generalsynode der Church of England. Seine Mutter sende eine „aufrichtige und tiefe Entschuldigung“, dass sie nicht da sein könne, sagte der Graf von Wessex, wie Edward mit offiziellem Titel heißt. ...

