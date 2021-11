Britische Royals : Queen schlägt langjährigen Arzt zum Ritter

In letzter Zeit musste die Queen aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Ihr langjähriger Hausarzt war gefragt. Jetzt wurde der Mediziner zum Ritter geschlagen.

London | Die britische Queen Elizabeth II. hat ihren langjährigen Chefarzt zum Ritter geschlagen. Der Mediziner Huw Thomas wurde am Dienstag in einer privaten Zeremonie von der Königin geehrt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Dabei wurde ihm der besondere Hausorden Royal Victorian Order verliehen - eine Auszeichnung für Dienste in der königlichen Familie...

