Comeback : RAF Camora meldet sich mit neuem Album zurück

Eigentlich hatte sich der Österreicher vor zwei Jahren von der Bühne verabschiedet. Doch jetzt kommt er zurück - und erzählt, wie es ihm in der Zwischenzeit ergangen ist.

München | Der österreichische Rapper RAF Camora hat sich überraschend mit dem Comeback-Album „Zukunft“ zurückgemeldet. 2019 hatte der Musiker bereits das Ende seiner Karriere verkündet. „Es war ja nie so geplant. Ich bin 2019 an einen Punkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, dass der Erfolgsdruck mir im Weg steht“, sagte der 37-Jährige, der bürgerlich Ralph ...

