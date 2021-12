Offizielle Deutsche Charts : Rekord an Weihnachtstiteln in den deutschen Charts

Die musikalischen Bestsellerlisten sind so stark wie noch nie zuvor von Weihnachts-Pop dominiert. Nicht nur Wham! und Mariah Carey konnten mit ihren Klassikern erneut punkten.

Baden-Baden | Weihnachtssongs beherrschen zum Jahresende traditionell die Charts. Kurz nach den Festtagen stellten sie dieses Mal 71 Prozent in den deutschen Top 100, wie GfK Entertainment am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Rekord gewesen - letztes Jahr hätten Weihnachtslieder zwei Drittel ausgemacht. Stand 2020 noch „All I Want For Christmas Is You“ an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.