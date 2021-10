„Walk of Fame“ : Sänger Alejandro Sanz mit Stern in Hollywood gefeiert

In den 1990er Jahren wurde er durch seine von Flamenco und Pop beeinflussten Stücke in Spanien bekannt. Alejandro Sanz stieg zum Weltstar auf - nun ist er in Hollywood mit einem Stern verewigt.

Los Angeles | Der spanische Sänger Alejandro Sanz („Corazón parti'o“) hat nun in Hollywood einen Ehrenplatz. Der 52-Jährige enthüllte am Freitag eine Sternenplakette auf dem „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood. Als kleiner Junge habe er von vielen Dingen geträumt, aber sich nie vorstellen können, jemals eine solche Ehre zu erhalten, sagte Sanz vor jubelnden F...

