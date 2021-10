TV-Tipp : Sat.1: Wayne Carpendale im Pflege-Praktikum

Spätestens seit Corona wird in Deutschland viel über den Pflegeberuf gesprochen. Sechs Stars haben jetzt für Sat.1 ein Praktikum gemacht. Sie haben viel erlebt. Auch den Ex-„Landarzt“ hat es verändert.

Berlin | Der Schauspieler Wayne Carpendale („Der Landarzt“) hat in diesem Jahr ein Praktikum als Krankenpfleger gemacht. „Das ist echt ein toller, bunter Beruf, der allerdings auch sehr stressig ist, der sehr an Deine Emotion und auch an Deine mentale Fähigkeiten appelliert und der nicht besonders gut bezahlt ist“, sagte der 44-Jährige der Deutschen Presse-...

