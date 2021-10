Nachruf : 70 Jahre vor der Kamera: Schauspieler Heinz Lieven gestorben

Mehr als 70 Jahre arbeitete Heinz Lieven als Schauspieler: Vor der TV-Kamera, in internationalen Filmproduktionen und auf Theaterbühnen. Nun ist Lieven im Alter von 93 Jahren gestorben.

Hamburg/Berlin | Der Schauspieler Heinz Lieven ist tot. Er sei im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben, teilte seine Agentur in der Nacht zu Montag mit. Der gebürtige Hamburger starb nach Angaben seines Agenten bereits am vergangenen Montag im Kreise seiner Familie. Rückblick auf eine lange Karriere Das Fernsehpublikum kannte Lieven aus zahlreichen Serien wi...

