Im Alter von 76 Jahren : Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot

Wie der Anwalt der Familie mitteilte, starb Schauspielerin Hannelore Elsner am Osterwochenende.

von Lorena Dreusicke

23. April 2019, 15:27 Uhr

München | Nach Aussagen des Familienanwalts an das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und die Deutsche Presse-Agentur starb die deutsche Schauspiel-Ikone Hannelore Elsner bereits am Wochenende. Demnach sei "Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen". Wie die Münchner "tz" berichtet, waren nur wenige Außenstehende in ihre Krankheit eingeweiht.

Elsner wurde 76 Jahre alt. Zuletzt stand sie für den ARD-Film "Lang lebe die Königin" vor der Kamera. Ihre Schauspielkarriere begann sie Ende der Fünfziger mit Rollen in "Alt Heidelberg" und "Immer die Mädchen". Von 1983 bis 1997 mimte sie Kommissarin Lea Sommer im Hamburger "Tatort".

Mehr in Kürze