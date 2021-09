Filmfestival : „Schlingel“ baut wieder auf mehr internationale Gäste

Das Kinderfilmfestival „Schlingel“ setzt auch dieses Jahr auf Filmerlebnisse im Kinosaal und will dabei auch wieder mehr internationale Gäste nach Chemnitz holen.

Chemnitz | Das Kinderfilmfestival „Schlingel“ setzt auch dieses Jahr auf Filmerlebnisse im Kinosaal und will dabei auch wieder mehr internationale Gäste nach Chemnitz holen. Das Kino habe eine ganz andere Macht und Wirkung als Filme online zu zeigen, betonte Festivalleiter Michael Harbauer am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms. So würden nicht nur Men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.