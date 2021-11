TV-Tipp : Sehenswertes Drama „Die Luft, die wir atmen“

Alter, Pflege, Tod - darüber spricht kaum einer gern. Dabei gehört das alles zum Leben dazu - ein ARD-Film liefert einige Denkanstöße.

Berlin | Es ist ein klirrend kalter Wintertag, irgendwo auf dem Land bei Frankfurt/Main, hier statten mehrere Gäste einen Besuch bei ihren Angehörigen in einem Altenheim ab. In „Die Luft, die wir atmen“ kreuzen sich am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten Schicksale. Florist Klaus (Rainer Bock) will seine an Parkinson erkrankte Partnerin Sylvia (Ruth Reinecke) ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.