Nachwuchs : „So happy“: Liliana Matthäus ist schwanger

Die Ex-Frau von Lothar Matthäus wollte nicht erst spät Mutter werden. Jetzt ist sie 33 und erwartet ein Kind. Das Geschlecht weiß sie auch schon.

München | Es ist ihr größter Traum, der in Erfüllung geht: Liliana Matthäus (33) ist im fünften Monat schwanger. „Ich bin so happy, dass es jetzt passiert ist. Ich wollte nicht erst mit 40 Mutter werden“, verriet die Ex-Frau von Rekordfußballer Lothar Matthäus (60) im Interview der Zeitschrift „Bunte“. „Damit geht für mich mein größter Traum in Erfüllung.“ ...

