Bekannt aus "Beverly Hills, 90210" : "Ich bin geschockt": Kollegen trauern um Schauspieler Luke Perry

Luke Perry wurde als Herzensbrecher Dylan McKay in der 90er-Jahre-Serie "Beverly Hills, 90210" weltbekannt.

von dpa

05. März 2019, 08:27 Uhr

Los Angeles | Nach dem Tod von Luke Perry trauern Freunde, Kollegen und Fans um den "Beverly Hills, 90210"-Star. "Ich bin geschockt. Untröstlich. Ich habe so viele Erinnerungen mit Luke, die mich zum Lachen bringen und die immer in mein Herz eingebrannt sind", sagte die Schauspielerin Shannen Doherty (47) dem Magazin "People". "Ich werde ihn jeden Tag vermissen. Jede Minute. Jede Sekunde." Doherty und Perry spielten in der 90er-Jahre-Kultserie jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay.



Perry starb an Schlaganfall

Perry war am Montag im Alter von nur 52 Jahren nach einem "massiven Schlaganfall" gestorben, wie sein Sprecher bestätigte. Umgeben war er zuletzt von seinen Kindern, seiner Verlobten, seiner Ex-Frau, seiner Mutter sowie weiteren engen Familienmitgliedern und Freunden. "Die Familie dankt für die Menge an Unterstützung und Gebeten, die Luke aus aller Welt erreicht haben, und bittet um Schutz ihrer Privatsphäre in dieser Zeit großer Trauer", hieß es.

Ian Ziering, Co-Star aus "Beverly Hills, 90210" schrieb, er werde sich immer an die gemeinsamen Erlebnisse erinnern. "Du hast jede Situation besser gemacht, mein Kumpel", twitterte Schauspieler Charlie Sheen. "Ich fühle mich geehrt, dich all diese Jahre gekannt zu haben."





Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio, der mit Perry für Quentin Tarantinos "Once upon a Time" vor der Kamera stand, bezeichnete ihn als "gutherzigen und unglaublich talentierten Künstler".

Dreharbeiten von Netflix-Serie "Riverdale" unterbrochen

Zuletzt hatte Perry in der Serie "Riverdale" mitgespielt, die in Deutschland auf Netflix läuft. In dem Teenager-Drama, das auf einem Comic basiert, spielte er den Vater der Hauptperson Archie Andrews. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel seien nach der Nachricht von Perrys Tod zunächst unterbrochen worden, wie mehrere US-Medien berichteten. "Luke war unglaublich großzügig und hat das Filmset mit Liebe und Güte gefüllt", teilten die Macher der Serie mit.



Comeback von "Beverly Hills, 90210"

Der Sender Fox hatte erst vergangene Woche ein Comeback von "Beverly Hills, 90210" bekanntgegeben. Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei – Doherty und Perry fehlten. Ob das Format nach seinem Tod weiterhin starten soll, blieb zunächst unklar. Die Original-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" – die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles – wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.