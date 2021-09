Zombie-Serie : Sohn von Jeffrey Dean Morgan spielt in „The Walking Dead“

Perfekter Einstand als Untoter: Der elfjährige Augustus dreht seine erste Rolle als Zombie - und begeistert die Eltern.

Los Angeles | Der elfjährige Augustus Morgan, Sohn des Schauspieler-Ehepaars Jeffrey Dean Morgan (55) und Hilarie Burton (39), hatte einen Auftritt als Untoter in der Zombie-Serie „The Walking Dead“. Sein stolzer Vater, der in der Serie den Schurken Negan spielt, postete auf Instagram ein Video, in denen Augustus mit Make-up in einen Zombie-Jungen verwandelt wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.