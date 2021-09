Neo-Folk : Stevens und De Augustine: Zarte Songs über harte Filme

Erinnerungen an Filme, in Songs gegossen: Sufjan Stevens und Angelo De Augustine haben daraus ein schönes Folkpop-Album gemacht. So nervenzerfetzend-düster wie einige Kino-Vorlagen wird es aber nie.

Berlin | Die Idee klingt spannend: Sufjan Stevens und Angelo De Augustine, zwei renommierte US-Singer-Songwriter aus dem Neo-Folk und Indiepop, haben 14 Lieder auf der Basis mehr oder weniger bekannter Kinofilme geschrieben und aufgenommen. „A Beginner’s Mind“ ist ein Album, das mit Zartheit bezaubert und einlullt - aber auch verwirrt. Denn falls blutige...

