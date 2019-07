Streamingdienst HBO Max : TV-Serie "Gossip Girl" kehrt zurück

Warner hat für seinen Streamingdienst eine neue Staffel der Erfolgsserie "Gossip Girl" bestellt.

von dpa

18. Juli 2019, 18:32 Uhr

New York | Die Erfolgsserie "Gossip Girl" bekommt einen Ableger. Die Produktionsfirma WarnerMedia habe zehn Folgen für ihren Streamingdienst HBO Max in Auftrag gegeben, berichteten US-Medien am Donnerstag. Der Ableger spiele acht Jahre nach dem Finale der Original-Serie und solle neue Protagonisten haben. Wann die neuen Folgen zu sehen sein werden und ob Darsteller aus der Original-Serie dabei sind, war zunächst nicht klar.

Die Jugendserie "Gossip Girl" lief in den USA zwischen 2007 und 2012. Basierend auf der Buchreihe der Autorin Cecily von Ziegesar geht es um die Erlebnisse von Jugendlichen einer Elite-Schule auf der reichen New Yorker Upper East Side. Hauptdarstellerin Blake Lively wurde mit der Serie zum Star.