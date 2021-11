The Comeback Special : The The senden mit Konzertalbum ein Lebenszeichen

In den 80er Jahren war Matt Johnson alias The The mit oft sperrigen, zornigen Songs sehr erfolgreich. Dann wurde es still um den Briten. Signalisiert sein neues Live-Album nun ein kreatives Comeback?

Berlin | The Clash, The Jam, The Damned, The Stranglers und so weiter - in den großen Punk-Zeiten Ende der 1970er und Anfang der 80er gehörte ein „The ...“ im Bandnamen offenkundig dazu. Auf die Spitze trieb es vor 40 Jahren der Londoner Sänger, Songwriter und Gitarrist Matt Johnson: Er nannte sein Projekt schlicht The The, was irgendwie sperrig klang, den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.