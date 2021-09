Bestseller : Til Schweiger verfilmt „Das Café am Rande der Welt“

Til Schweiger bekommt für die Verfilmung des Bestsellers eine Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Neben Schweiger werden auch Tim Oliver Schultz und Paula Kalenberg zu sehen sein.

Potsdam | Til Schweiger (57) verfilmt den Bestseller „Das Café am Rande der Welt“. Wie das Medienboard Berlin-Brandenburg am Donnerstag weiter mitteilte, wird die Produktion mit 800.000 Euro gefördert. In John Streleckys „Erzählung über den Sinn des Lebens“ wird Schweiger Regie führen und neben Tim Oliver Schultz, Paula Kalenberg und Timur Bartels auch vor der ...

