Essen und Reisen : Tim Raue hat eine neue Kochshow - mit Fernwehfaktor

Der Berliner Meisterkoch Tim Raue geht für eine neue Fernsehsendung auf Reisen - und erzählt, wo er den besten Burger gegessen hat.

Berlin | Der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (47) bekommt eine neue Fernsehshow und geht auf Reisen. Dabei stellt er Fragen wie: Schmeckt ein Döner in Kreuzberg wie in Istanbul? Wie ist richtiges Thai-Essen? In „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ (Magenta TV) geht der Meister auf Entdeckungstour, in Straßenküchen, bei Landwirten und in Spitzenrestaurants....

