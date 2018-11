Politik als Blockbuster : Trump irritiert mit Fantasy-Tweet: "Game of Thrones"-Macher sauer

Mit einer mutmaßlichen Anspielung auf eine der erfolgreichsten Serien hat der US-Präsident Iran-Sanktionen bekräftigt.

von dpa und Lorena Dreusicke

03. November 2018, 16:12 Uhr

Washington | Was ist Drama, was ist Politik? Was ist Wahrheit, was ist Fantasie? Was ist Realität, was entstammt einer anderen Welt? In der politischen Sphäre von Donald Trump sind die Übergänge bisweilen fließend. Das zeigte der US-Präsident am Freitag einmal mehr.

Kurz nachdem die US-Regierung für den kommenden Montag, den 5. November, die Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran ankündigte, postete Trump bei Twitter ein Bild von sich – im Stil eines Film-Werbeplakats. Darauf: ein einigermaßen ernst in die Ferne schauender Trump in Anzug und Krawatte, vor verschwommenem Hintergrund. Dazu in großen Lettern die Worte: "Sanctions are coming – November 5" – also in etwa: "Die Sanktionen nahen – 5. November".

Die Worte und die Schriftart in dem Trump-Tweet sind angelehnt an die erfolgreiche Mittelalter-Fantasy-Serie "Game of Thrones". Dort ist der Satz "Winter is coming" ("Der Winter naht") ein dramatisches Mantra – die ständig wiederholte Warnung vor einer heranziehenden Katastrophe und größtmöglichem Ungemach. Denn: der Winter bringt nichts Gutes in der Serie.



Rätseln um die Botschaft

Aber was genau hat das Fantasy-Epos mit der Politik der US-Regierung zu tun? Was ist diese Botschaft dieses Tweets, vier Tage vor den Kongresswahlen in den USA? Dass Politik nichts anderes ist als Unterhaltung? Dass der Konflikt mit dem Atomstaat Iran eher ein Spiel ist? Trump hat schon in der Vergangenheit erkennen lassen, dass er ein Faible für Hollywood-Elemente in der Politik hat: etwa als er dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bei deren Singapur-Gipfel einen Video-Clip in dramatischem Kino-Trailer-Stil präsentierte, um seine politische Ansage für das Treffen zu untermauern.

Fernsehsender sieht Rechte beschnitten

Und der US-Fernsehsender HBO, der "Game of Thrones" produziert, äußerte sich nicht gerade begeistert über die Nachahmungsversuche aus dem Weißen Haus. "Was heißt Markenzeichen-Missbrauch auf Dothraki?", schrieb der Sender bei Twitter. Dothraki ist eine der vielen Sprachen in der Welt von "Game of Thrones" – eine Fantasie-Sprache, versteht sich.

Was Trump mit seinem aktuellen Tweet sagen will, bleibt sein Geheimnis. In den sozialen Netzwerken sorgte dieser jedenfalls für einigen Spott. Ein paar Beispiele:



