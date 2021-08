Ehe-Aus : US-Medien: Zoë Kravitz und Karl Glusman geschieden

Die Ehe der beiden Schauspieler hat nicht lang gehalten. Nun ist es offiziell: Die beiden sind wieder getrennte Leute.

Los Angeles/New York | Die Ehe des Schauspielerpaars Zoë Kravitz (32) und Karl Glusman (33) ist Medienberichten zufolge offiziell geschieden. Ein Richter in New York sei dem Antrag nachgekommen, berichteten „People.com“ und andere US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Die 32-jährige Schauspielerin („Big Little Lies“, „Mad Max: Fury Road“) hatte di...

