Kriminalität : US-Rapper Young Dolph in Memphis erschossen

Young Dolph ist tot. Er wurde in seiner Heimatstadt Memphis beim Einkaufen erschossen. Die Polizei spricht von „sinnloser Waffengewalt“ und ermittelt nach den Tätern.

Memphis | Der US-Rapper Young Dolph ist in seiner Heimatstadt Memphis im Bundesstaat Tennessee erschossen worden. Wie die Polizei am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, fuhren der oder die Täter gegen Mittag in einem Wagen vor und feuerten auf den 36 Jahre alten Musiker, als dieser gerade in einem Keksladen einkaufte. Bislang sei kein Verdächtiger ermittelt wo...

