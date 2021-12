Leute : US-Rapperin Megan Thee Stallion feiert ihren Uni-Abschluss

Mit dem Universitätsabschluss wollte sie ihre verstorbene Mutter stolz machen: US-Rapperin Megan Thee Stallion hat ihren Abschluss an der Texas Southern Universität gefeiert.

Los Angeles/Houston | Die US-Rapperin und Teilzeit-Studentin Megan Thee Stallion (26, „Body“) hat am Samstag ihren Universitätsabschluss gefeiert. An der Texas Southern Universität in Houston nahm die Sängerin mit anderen Absolventen die Urkunde in Empfang. „Wir haben es geschafft, Hotties“, schrieb der Hip-Hop-Star auf Twitter. Auf Fotos posierte sie mit der typischen ...

