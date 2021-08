Abschied : Urne mit der Asche von Alfred Biolek in Köln beigesetzt

Nun hat er seine letzte Ruhe gefunden: Die Urne mit der Asche des Fernsehmoderators Alfred Biolek ist in Köln beigesetzt worden. Dabei zeigte sich seine enge Verbindung mit einer anderen Familie.

Köln | Auf dem Kölner Melatenfriedhof ist am Freitagabend die Urne mit der Asche von Talkmaster und Kochshow-Moderator Alfred Biolek beigesetzt worden. Alles sei ruhig und würdevoll verlaufen, teilte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der Deutschen Presse-Agentur mit. „Bio“ war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben. Er w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.