Nachwuchs : Uschi Glas ist frischgebackene Zwillings-Oma

Die Schauspielerin ist erfreut über Familienzuwachs. Ihre Tochter hat Zwillinge zur Welt gebracht. Es sind zwei Jungs.

München | Doppeltes Baby-Glück: Uschi Glas ist seit kurzem Großmutter von Zwillingen. Ihre Tochter habe am 1. Oktober zwei Söhne zur Welt gebracht, bestätigte die Agentur der Schauspielerin am Dienstag. Mit der Geburt von Carl und Georg ist die Münchnerin („Club der einsamen Herzen“) nun also dreifache Großmutter. „Die Babys sind gesund und munter. Ich bi...

