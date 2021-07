New Yorker Szene : Vom Club ins Gefängnis: „Studio 54“-Gründer wird 75

Gemeinsam mit einem Freund gründete Ian Schrager einst das „Studio 54“, wo die Stars der 70er Jahre durch die Nächte feierten. Alles endete mit Gefängnis für die Gründer. Jetzt wird Schrager 75.

New York City | Andy Warhol und Calvin Klein tanzten, Liza Minnelli und Diana Ross sangen - und mittendrin feierten die Gründer Ian Schrager und Steve Rubell das letzte Hurra ihres „Studio 54“. Am nächsten Morgen gingen die beiden ins Gefängnis. „Wenn ich mir das aus heutiger Sicht anschaue, war das so grotesk“, erinnerte sich Schrager, der am 19. Juli 75 Jahre al...

