Gästeliste, Ersatz-Priester und Co. : Klum und Kaulitz: Was bei der Promi-Hochzeit des Jahres überraschte

Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz wirklich verheiratet? Warum fehlte ihr Vater bei der großen Feier?

von Viktoria Meinholz

05. August 2019, 12:21 Uhr

Capri | Seitdem Heidi Klum und Tom Kaulitz ihre Liebe vor einem guten Jahr öffentlich machten, versorgten sie ihre Fans mit verliebten Pärchenfotos. Über Instagram teilte Klum Videos von halbnackten Tanzeinlagen oder Bilder aus dem gemeinsamen Urlaub. Auch die Verlobung Weihnachten 2018 wurde über die Social-Media-Plattform bekanntgegeben. Nun fand am Samstag die Hochzeit des Models und des Musikers auf der italienischen Insel Capri statt. Doch während Heidi Klum und ihr Schwager Bill Kaulitz in den Tagen vor der Trauung noch reichlich Fotos von der Insel posteten, halten sich bisher alle Beteiligten mit Infos rund um die eigentliche Hochzeitsfeier zurück.

Doch ein paar überraschende Gerüchte sind natürlich trotzdem in der Welt.

Wer nicht dabei war

Vorher war viel über die Gästeliste spekuliert worden. Doch inzwischen scheint klar, dass weit weniger Prominenz auf die Mittelmeerinsel gereist war als angenommen. Fotos belegen, dass Wolfgang Joop und Thomas Hayo, wie von beiden vorher angekündigt, dabei waren. Außerdem wurde Sänger Sasha genauso auf Capri gesichtet wie Schauspieler Thomas Kretschmann.

Spice-Girl Mel B bestätigte auf Instagram, dass sie unter den Gästen weilte. Sie und Klum saßen gemeinsam in der Jury einer amerikanischen Castingshow.





Meldungen über auf Capri gesichtete Hollywood-Prominenz blieb hingegen aus. Doch neben weltberühmten Promis fehlte anscheinend noch jemand, von dessen Erscheinen wohl die meisten ausgegangen waren: Günther Klum, Heidis Vater und Manager. Er wurde von der "Bild"-Zeitung am Wochenende statt auf der Hochzeit seiner Tochter in einem Gartencenter in Bergisch Gladbach gesichtet.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung seines Fehlens. Auch die Gründe, warum er der Feier fern blieb, liegen noch im Dunkeln. Die "Bild" berichtet, dass seine Frau Erna, die schon mehrere Tage vor der Feier nach Capri reiste, das Fehlen ihres Mannes mit Knieproblemen und einer baldigen OP erklärte.

Wer die beiden traute

Seit Monaten geistern Gerüchte durch die Boulevardmedien, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz längst verheiratet sind. Die "Bunte" will von einem Standesamt-Termin bereits im vergangenen Winter erfahren haben, andere Medien berichten über Trauungen in Bergisch Gladbach, der Geburtsstadt des Models, oder in Los Angeles, dem Wohnort des Paares. Videos von der Zeremonie am Samstag auf einer Luxusjacht vor Capri legen nahe, dass Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz, zu dem sowohl Braut als auch Bräutigam eine sehr enge Beziehung pflegen, die beiden getraut hat. Auf Bildern ist er in einem Priester-ähnlichen Kaftan zu sehen. Er soll laut eines Berichts des Magazins "Bunte" ein Zertifikat der amerikanischen Internet-Kirche "Universal Church of Life" besitzen.





Ob Heidi Klum und Tom Kaulitz seit dem Wochenende also offiziell verheiratet sind, ob sie vielleicht sogar anders heißen oder tatsächlich schon seit Monaten eine Ehepaar sind – über all das kann bisher nur spekuliert werden.