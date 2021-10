Leute : Wegen Corona-Pandemie: Keine Halloween-Party bei Heidi Klum

In ihrer Wahlheimat USA arbeitet die gebürtige Rheinländerin Heidi Klum beständig an ihrem Ruf als „Queen of Halloween“. Doch die Pandemie durchkreuzt auch in diesem Jahr wieder ihre Partypläne.

Los Angeles/New York | Model Heidi Klum (48) stimmt mit Zombie-Videos und Gruseleffekten schon seit Wochen auf Halloween ein, doch wegen der Corona-Pandemie fällt wohl auch in diesem Jahr ihre traditionelle Kostümfeier aus. Derzeit plane sie keine Halloween-Party, teilte das Management der Deutschen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Schon im Vo...

