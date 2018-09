Modetipps von TV-Zuschauer : ZDF-"heute"-Moderator Christian Sievers erhält Päckchen mit erstaunlichem Inhalt

Ein pensionierter Lehrer sorgt sich um den modischen Stil von TV-Moderator Christian Sievers und schickt ihm ein Paket.

von dpa

16. September 2018, 16:56 Uhr

Berlin | Ein ZDF-Zuschauer mit Modebewusstsein hat Nachrichtenmoderator Christian Sievers (49) ein Päckchen voller Krawatten geschickt. "Ja, is denn schon Weihnachten? #Zuschauerpost #Krawattenfürimmer #DerLetzteSchrei", twitterte Sievers und stellte dazu Fotos der teils knallbunten Accessoires.

Pensionierter Lehrer braucht Schlipse nicht mehr

In einem Begleitbrief, den Sievers am Freitag dokumentierte, schreibt der Zuschauer, nach eigenen Worten ein pensionierter Lehrer: "Bisher konnte ich feststellen, daß Sie immer sehr geschmackvoll und passend gekleidet waren und somit auch ein Vorbild für Andere darstellten. Nur die beiden Binder, die Sie an den genannten Tagen trugen, passen für meinen Geschmack absolut nicht zu den Hemden und Sakkos, aber auch nicht zu Ihrem Typ."

Und weiter: "Nach reiflicher Überlegung, meckern allein hilft ja auch nicht weiter und ist der Situation auch nicht angemessen, bin ich zu dem Entschluss gekommen, meinen Kleiderschrank aufzuräumen und etwas auszumisten." Vielleicht, so die Hoffnung des Zuschauers, könne der ZDF-Mann "den einen oder anderen Schlips für sich entdecken". Auf Nachfrage eines Twitternutzers versicherte Sievers schließlich: "Ich freue mich."