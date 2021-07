Hochwasserkatastrophe : Zwei Benefizsendungen für die Flutopfer

Mit ihrer Benefiz-Gala will die ARD auch Mut machen und Zuversicht geben: „Wir halten zusammen“ heißt die Live-Sendung. Am Samstag sammelt dann Sat.1 Spenden.

Köln/Leipzig | Benefizsendungen für die Opfer der Hochwasserkatastrophen in Deutschland lassen die ARD am Freitag und Sat.1 dann am Samstag das TV-Programm ändern. Das Erste präsentiert am Freitag (23.7.) um 20.15 Uhr die Live-Sendung „Wir halten zusammen - Der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe“. Durch den Abend führen Ingo Zamperoni in Köln und Sarah von Neu...

