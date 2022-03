Promi-show : Abstimmen und schleimen

Wer lässt sich denn freiwillig mit grünem Schleim beregnen? Einige Popstars finden das nicht eklig, sondern sogar toll. Denn die Schleimdusche gehört zum Wettbewerb Kids' Choice Awards. Das sind Preise, die vom Fernsehsender Nickelodeon vergeben werden. Welche Popstars etwa in der Kategorie Lieblingsband gewinnen, das entscheiden Kinder und Jugendliche.

Zu sehen ist das auch in Deutschland, diesmal am 13. April. In der Show treten eine Menge bekannter Künstlerinnen und Künstler auf. Für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz sind zum Beispiel LEA, Lena, Mark Forster und Karim Jamal für Preise nominiert. Wer mit abstimmen will, wer bei dem Wettbewerb gewinnen soll, kann das auf der Webseite...

