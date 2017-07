Venus im vierten Haus : Adele Neuhauser geht ins Survival-Camp

Adele Neuhauser geht für ihre neue ZDF-Komödie in ein Survival-Camp. In der Rolle als geschiedene Lektorin Gitti Kronlechner leidet sie psychosomatisch unter Asthma, an fehlender Liebe und an ihrer Sehnsucht nach Familie.