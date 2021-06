Musiker : Ärger über UEFA: Jan Delay guckt weniger Fußball

Der Hamburger Musiker ist auf die UEFA und ihre Entscheidungen derzeit nicht gut zu sprechen - und zieht deshalb seine Konsequenzen, was sein eigenes Verhalten angeht.

Hamburg | Der Hamburger Sänger Jan Delay schaut derzeit deutlich weniger Fußballspiele als sonst bei Europameisterschaften. „Die Deutschland-Spiele gucke ich natürlich und da fiebere ich auch mit. Aber ich bin da jetzt noch nicht so drin, wie normalerweise“, sagte der 45 Jahre alte Rapper und Hip-Hopper am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. ...

