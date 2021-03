Lyrik und Prosa : Amanda Gorman beschreibt Diskriminierungserfahrung

Erin Schaff/Pool The New York Times/AP/dpa

Ihren Namen kennt die Welt, seit sie am 20. Januar bei Joe Bidens Amtseinführung sprechen durfte. Jetzt meldet sich die 22-Jährige via Social Media zurück. Sie erzählt, was ihr wiederfahren ist.

Los Angeles | Die schwarze US-amerikanische Dichterin Amanda Gorman (22) hat von einem Zwischenfall mit einem Sicherheitsmitarbeiter ihres Wohnhauses berichtet. „Ein Wächter ist mir heute auf dem Weg nach Hause nachgelaufen“, schrieb Gorman, die mit ihrem Gedicht bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden weltweit berühmt wurde, auf ihren Social-Media-Kanäle...

