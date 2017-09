Serien- und Streamingwelt : Amazon startet zweite Staffel seiner «Shannara Chronicles»

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 13:45 Uhr

Amazon Prime Video hat eine zweite Staffel seiner Fantasy-Serie «The Shannara Chronicles» angekündigt. Am 12. Oktober soll es mit neuen Abenteuern in der mystischen Welt voller Elfen, Zwerge, Trolle und Gnome weitergehen, wie der Streamingdienst mitteilt.

Geplant sind zehn Folgen im Wochenrhythmus, «im Stil von 'Herr der Ringe', mit der Action aus 'Game of Thrones' und mit einem Hauch Romantik», wie Amazon das Fantasy-Epos beschreibt. Alle Episoden sollen einen Tag nach US-Ausstrahlung in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung verfügbar sein.

«The Shannara Chronicles» basiert auf der Bestseller-Reihe von Terry Brooks und spielt in einem magischen Reich, viele tausend Jahre nach der Zerstörung der menschlichen Zivilisation.

Die zweite Staffel spielt ein Jahr nach den Ereignissen der ersten. Zwar hat Elfenfürst Ander Elessedil (Aaron Jakubenko) nach dem Sieg über die Dämonen die Ordnung in den Vier Landen wiederhergestellt. Aber der Frieden hält nicht lange. Die mysteriöse Organisation The Crimson stürzt die Welt schon bald in neues Chaos. Ihre Mitglieder verbreiten Angst und Terror und machen gnadenlos Jagd auf alle Magier.