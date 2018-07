Dementi : Amy Schumer witzelt über Baby-Gerüchte

«Ich bin nicht schwanger». Sagt Komikerin Amy Schumer.

von dpa

13. Juli 2018, 15:11 Uhr

«Babys?», «Schwanger», «Glückwunsch»: So reagierten Instagram-Follower von Amy Schumer am Donnerstag auf ein frisch veröffentlichten Foto, das die US-Schauspielerin und Comedian («Dating Queen») in einem roten Sommerkleid zeigt.

Ihre Hände hält sie darauf nahe am Bauch. Ein zweites Bild zeigt den «I Feel Pretty»-Star mit dem Koch Chris Fischer, mit dem sie seit Februar verheiratet ist. Doch mit den Baby-Spekulationen lagen die Fans offenbar falsch.

«Ich bin nicht schwanger», beteuerte Schumer am Donnerstag in einem Video, das sie kurz nach dem Bildeintrag postete. Demonstrativ nippt sie an einem Cocktailglas. Es habe nur so ausgesehen, als ob sie auf ihren Bauch zeigen würde. Vielmehr wollte sie mit dem Foto eine neue Modekollektion vorstellen, die sie mit ihrer langjährigen Freundin, Designerin Leesa Evans, entworfen habe. Sie würden Mode für «alle Formen und Größen» machen, sagte Schumer. Sie selbst habe immer «Bäuchlein-Alarm», witzelte die Komikern in der Bildunterschrift zu dem Video.