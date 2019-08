Ausgeknockt : Andreas Gabalier im Krankenhaus

Ihn hat's voll erwischt. Andreas Gabalier erholt sich im Krankenhaus von einer Lebensmittelvergiftung.

von dpa

12. August 2019, 10:01 Uhr

Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier liegt mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus.

«Ich liege seit drei Tagen komplett flach und muss mir irgendwelche komische Flüssigkeitstropfen in meine Venen hineinfließen lassen», sagte der 34-Jährige in einem Live-Video auf Facebook am Sonntag. Unter anderem berichteten die «Abendzeitung», derwesten.de und tz.de darüber.

In dem Video mit dem Titel «Lebensmittelvergiftung» liegt Gabalier sichtbar angeschlagen im Krankenbett. Wie er sich diese Vergiftung zugezogen hat, wird aber nicht erklärt. Sein Darm könne jedenfalls «nach 500 Sitzungen und sechs Kilo weniger keine Flüssigkeit mehr aufnehmen». Er hoffe auf Besserung bis zum Mittwoch, dann sei ein Konzert in der Schweiz geplant. «Es geht mir gerade gar nicht gut.»

Der Sänger («I sing a Liad für di») versichert aber, «in den besten Händen» zu sein. Ihm werde in dem Krankenhaus geschälter Apfel mit Zwieback serviert, damit er wieder auf die Beine komme. Binnen Stunden hinterließen Tausende Fans auf Facebook Genesungswünsche.