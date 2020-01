Schauspielerin als Zeugin : Annabella Sciorra als Zeugin im Weinstein-Prozess

Ihre Vorwürfe sind zwar verjährt. Doch die Staatsanwaltschaft verspricht sich von den Aussagen der 59-jährigen Zeugin dennoch einiges.

23. Januar 2020, 17:16 Uhr

Die US-Schauspielerin Annabella Sciorra (59) ist am Donnerstag als Zeugin im Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein aufgetreten.

Die aus der Serie «Die Sopranos» bekannte Schauspielerin wirft Weinstein vor, sie Anfang der 90er Jahre vergewaltigt zu haben. Strafrechtlich sind ihre Vorwürfe verjährt, die Staatsanwaltschaft hofft aber, durch die Aussagen der Schauspielerin nachweisen zu können, dass es sich bei Weinsteins Vergehen nicht um Einzelfälle handelt.

Am Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung sich in ihren Auftaktplädoyers einen harten Schlagabtausch geliefert. Die Staatsanwaltschaft hatte den 67-Jährigen als «Sexualstraftäter und Vergewaltiger» bezeichnet, Weinsteins Team griff die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen an.

In dem Prozess geht es vor allem um Vorwürfe von zwei Frauen: Weinstein soll die Produktionsassistentin Mimi Haleyi im Jahr 2006 zum Oral-Sex gezwungen haben, eine andere Frau soll er 2013 vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Mehr als 80 Frauen haben Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst.