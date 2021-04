Talkshow : „Anne Will“ nach Osterpause zurück

Die Journalistin Anne Will hat sich wieder Politik-Prominenz in ihre Sendung eingeladen. Thema der Runde: die Corona-Notbremse.

Berlin | Drei Wochen nach dem Einzelauftritt von Kanzlerin Angela Merkel (66) am Palmsonntag im ARD-Talk „Anne Will“ kehrt die Sendung aus ihrer Osterpause zurück. Damals hatte die Bundeskanzlerin der Sonntags-Talkerin Anne Will (55) mit Blick auf steigende Infektionszahlen und die unterschiedliche Umsetzung der Corona-Maßnahmen in den einzelnen Bundeslände...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.