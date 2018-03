Frage des Gefühls : Antonio Banderas über Pablo Picasso

Der spanische Schauspieler glaubt nicht, dass der Maler (1881-1973) angesichts des Unabhängigkeitsstreben Kataloniens nationalistisch wäre. Banderas stellt Picasso in einem Film dar.

von dpa

21. März 2018, 18:25 Uhr

Der spanische Schauspieler Antonio Banderas hält die schwere politische Krise in seinem Heimatland für eine Gefühlsfrage.

«Das ganze Thema der Unabhängigkeit (Kataloniens) ist so, als ob jemand, den du so sehr liebst, dich zurückweist. Es ist eine Frage des Gefühls, die nichts mit Politik zu tun hat, es ist eine persönliche Frage», sagte Banderas am Mittwoch in Madrid.

Dort stellte er seine neue Fernsehserie «Genius: Picasso» (Genie: Picasso) vor, in der er seinen Landsmann Pablo Picasso (1881-1973) spielt. «Ich weiß nicht, wie Picasso sehen würde, was jetzt passiert, aber ich glaube nicht, dass er nationalistisch wäre», sagte Banderas, der wie der Maler aus Málaga stammt.

In der zweiten Staffel der preisgekrönten Reihe, die brillanten Köpfen gewidmet ist, verkörpert Banderas den Maler als Erwachsenen bis zu dessen Tod 1973. Die von Ron Howard produzierte Serie unter der Regie von Kenneth Biller wird ab dem 24. April weltweit auf dem Sender National Geographic Channel zu sehen sein.

Die erste Staffel porträtierte das Leben von Albert Einstein, dargestellt von Geoffrey Rush.