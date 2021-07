US-Sängerin : Anwalt von Britney Spears in Vormundschafts-Streit tritt ab

Der Streit um die Vormundschaft über Spears' Finanzen und ihre persönliche Freiheit spitzt sich zu. Nach ihrem Manager tritt jetzt auch ihr langjähriger Anwalt ab.

Los Angeles | Der langjährige Anwalt von Britney Spears, der die US-Sängerin in ihrem Vormundschaftsstreit vertritt, will von dieser Aufgabe zurücktreten. Sam Ingham und eine Anwalts-Kanzlei in Los Angeles haben einen entsprechenden Antrag vor Gericht eingereicht, wie US-Medien berichteten. Das Promiportal „TMZ.com“ stellte die Gerichtsdokumente ins Netz. Demnac...

