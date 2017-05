Einschaltquoten : ARD dominiert mit Serien und Fußball

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Das Erste hat am Dienstag mit Live-Fußball und den Serien am Abend den Ton im deutschen Fernsehen angegeben. Zunächst schalteten gegen 18 Uhr im Schnitt 3,76 Millionen Zuschauer das Relegationsspiel um den letzten verbleibenden Platz in der 2. Fußball-Bundesliga ein.

Die Begegnung entschied Jahn Regensburg beim TSV 1860 München mit 2:0 für sich und stürzte damit den Gastgeber in die Drittklassigkeit. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent.

Am Abend verfolgten ab 20.30 Uhr 5,83 Millionen Menschen (20,1 Prozent) den Serienklassiker «Um Himmels Willen» mit der Dauerfehde zwischen Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) und Ordensschwester Hanna (Janina Hartwig) und ab 21.20 Uhr 5,47 Millionen (18,8 Prozent) die Leipziger Krankenhaussoap «In aller Freundschaft». Zwischendurch hatte die «Tagesschau» leicht zeitversetzt um 20.15 Uhr 6,38 Millionen Zuschauer (22,8 Prozent) allein im Ersten.

Mit deutlichem Abstand folgte die Doppelepisode der RTL-Krimiserie «Bones - die Knochenjägerin», die ab 20.15 Uhr auf 2,21 Millionen (7,7 Prozent) sowie auf 2,32 Millionen Zuschauer (8,1 Prozent) kam. Für die ZDF-Reportage «Der große Warentest» interessierten sich 2,19 Millionen Zuschauer (7,7 Prozent) und für die Sat.1-Komödie «Da muss Mann durch» mit Julia Jentsch und Wotan Wilke Möhring 1,97 Millionen (6,8 Prozent). Die zweite Folge der Vox-Musikreihe «Sing meinen Song» verbuchte 1,91 Millionen Zuschauer (6,6 Prozent).

Gut lief es für ZDFneo mit der Wiederholung des Krimis «Stralsund: Kreuzfeuer», für die sich 1,66 Millionen Menschen (5,7 Prozent) entschieden. Die RTL-II-Reihe «Hartz und herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim» sahen 1,23 Millionen Zuschauer (4,3 Prozent), die ProSieben-Zeichentrickserie «Die Simpsons» 0,91 Millionen (3,2 Prozent) sowie 0,83 Millionen (2,9 Prozent) und die Kabel-eins-Reihe «Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur» 0,97 Millionen (3,4 Prozent).

Ein schwaches Ende hatte die Heimatserie «Hindafing» im Bayerischen Fernsehen. Die beiden letzten Episoden verfolgten im BR-Verbreitungsgebiet ab 20.15 Uhr lediglich 170 000 (4,3 Prozent) und 120 000 Zuschauer (3,1 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 11,5 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,7 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (4,7 Prozent), Kabel eins (3,4 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,7 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

erstellt am 31.Mai.2017 | 12:04 Uhr