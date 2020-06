Programmschwerpunkt : Arte reist durch den «Summer of Dreams»

Der Sommerschwerpunkt des Fernsehsenders Arte ist der «Summer of Dreams». Sieben Wochen lang werden so Künstlerporträts, verfilmte Utopien und Sehnsuchtsorte gebündelt. Zudem gibt es ein neues Arte-Angebot, das jede Smart-TV-Fernbedienung möglich macht.

23. Juni 2020, 12:42 Uhr

Auf den ersten Blick haben Arnold Schwarzenegger, Michael Ende und Take That vielleicht nicht viel gemeinsam. Auf den zweiten Blick aber verbindet sie das Träumen.

Der Fernsehsender arte stellt 2020 Lebensträume, traumhafte Karrieren, Traumwelten in Kinofilmen und Sehnsuchtsorte in den Mittelpunkt seiner «Summer of»-Reihe. Vom 10. Juli an und bis zum 23. August will Arte seine Zuschauer jeden Freitag und Sonntag auf eine Reise durch die Welt der Träume mitnehmen. «Wir glauben, wir brauchen Träume. Und wir brauchen Träumer. Gerade in einer Zeit, in der das Unmögliche plötzlich möglich ist und ganze Gesellschaften plötzlich stillstehen», sagte Oliver Schwehm, verantwortlicher Redakteur für den «Summer of Dreams» am Montag in einer Online-Pressekonferenz des Senders.

Den Auftakt macht am 10. Juli die zweiteilige Dokumention «Pop Utopia», die von den großen Träumen der Menschheit im 20. und 21. Jahrhundert, von Revolten und epochalen Umwälzungen, aber auch von der Flucht in wilde Drogenexperimente und vielem mehr berichtet. Im Spielfilmbereich wird der Reigen am 12. Juli mit der Michael-Ende-Verfilmung «Die unendliche Geschichte» eröffnet.

Darauf folgen sieben Wochen lang Porträts über Künstler wie Simon & Carfunkel, Whitney Houston, Coldplay, Take That, Frank Zappa, Kate Bush, Meryl Streep, Arnold Schwarzenegger und Patrick Swayze. Bei den Spielfilmen kommen in der «Summer of Dreams»-Reihe die Werke «Die fabelhafte Welt der Amélie», David Lynchs «Mulholland Drive», «Little Miss Sunshine», «Dune - Der Wüstenplanet» und «Vanila Sky». Die Dokumentation «Autos im Sozialismus» nimmt den Auto- und Oldtimerkult im Osten Europas in den Fokus.

Programmdirektor Bernd Mütter nutzte zudem die Gelegenheit, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Sender zu skizzieren und zog ein durchaus positives Fazit: «Insgesamt ist es uns gelungen, stärker in das Blickfeld der Zuschauerinnen und Zuschauer, der Userinnen und User zu treten.» So habe habe Arte von Mitte März bis Mitte Mai im Vorjahresvergleich seine Reichweite in Deutschland um 31 Prozent erhöhen können, während der gesamte Fernsehmarkt insgesamt um lediglich 14 Prozent gewachsen sei. Damit liege der Arte-Marktanteil bei derzeit etwa 1,24 Prozent.

Auch seien die Inhalte in der Arte-Mediathek und auf Drittplattformen allein im April rund 160 Millionen Mal abgerufen worden. Das entspreche einem Wachstum von 101 Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Ein wichtiger Baustein dieses Erfolges waren die dokumentarischen Inhalte und Mehrteiler. An den Zahlen sehen Sie, wie wichtig die digitalen Plattformen für Arte geworden sind.»

Das digitale Angebot hat Arte zudem im Smart-TV-Bereich um «Arte Extra» ergänzt. Über den roten Knopf auf der Fernbedienung können die Zuschauer so 24-Stunden-Playlists zu den vier Themenbereichen «Mittendrin», «Entdeckung», «Pop Rock Elektro» sowie «Orchestra» abrufen. Die von Redakteuren und Algorithmen zusammengestellten Programme setzen sich aus dem Angebot der Mediathek zusammen.

Mit dem blauen Fernbedienungsknopf könne zudem eine aktuell laufende Sendung an den Anfang «gespult» werden und über den grünen Knopf können Arte-Zuschauer beispielsweise bei Trailern oder Serien über ein Pop-up schon vorab die angekündigten Filme oder die nächste Folge der Serie anschauen. «Damit wollen wir die Einfachheit des linearen Fernsehens mit der Dynamik und dem Tiefgang unseres Online-Angebotes verbinden», sagte Alexander Knetig, Leiter der Abteilung für digitale Edition.

