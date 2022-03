Kriminalität : Attacke auf Pocher: Hat Sicherheitsdienst versagt?

Der Comedian Oliver Pocher wird bei einer Box-Veranstaltung im Zuschauerraum angegriffen. Wie konnte es dazu kommen? Ein Boxpromoter hat dazu eine klare Meinung.

Nach der Attacke auf den Comedian Oliver Pocher (44) am Rande eines Boxkampfes in Dortmund schieben sich Boxpromoter und Hallenbetreiber gegenseitig die Schuld zu, wie es eigentlich dazu kommen konnte. „Das war ein Totalversagen des Sicherheitsdienstes. Ich kann Ihnen versichern, dass ich nie wieder in der Dortmunder Westfalenhalle veranstalten werde“...

