Einschaltquoten : Auf der „Alm“, da gibt's koa Topquote

Was treiben zehn Promis so hoch oben in den Bergen? 1,28 Millionen Zuschauer wollten das wissen und schalteten bei Prosieben ein. „Die Bergretter“ erreichten allerdings ein größeres Publikum.

Berlin | Die Realityshow „Die Alm“ hat nach zehn Jahren Pause auf ProSieben einen soliden Start hingelegt und ist Primetime-Marktführer in der jungen Zielgruppe geworden - eine Spitzenquote war ihr aber zunächst nicht vergönnt. Alles in allem verfolgten 1,28 Millionen Zuschauer (5,2 Prozent) den Herdenauftrieb von zehn Stars, Sternchen und Influencern unter...

