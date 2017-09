Kommunaler Literaturpreis : Autor Thomas Melle wird Stadtschreiber von Bergen-Enkheim

vergrößern 1 von 2 Foto: Arne Dedert 1 von 2

Der Schriftsteller Thomas Melle ist in Frankfurt zum 44. Stadtschreiber von Bergen-Enkheim ernannt worden. Für ein Jahr darf der 42-Jährige in dem historischen Stadtschreiberhaus des Frankfurter Stadtteils Bergen-Enkheim wohnen und arbeiten.

Er erhält außerdem ein Preisgeld von 20 000 Euro. «Ich möchte die Zeit hier nutzen, mich neuen, anderen Stoffen zuzuwenden», kündigte Melle an. Die Bücher des Schriftstellers standen mehrfach auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises - zuletzt das Werk «Die Welt im Rücken» (2016), in dem er über seine bipolare Erkrankung schreibt. In Bergen-Enkheim steht das älteste Stadtschreiberhaus Deutschlands. Den Preis des Stadtschreibers gibt es seit 1974, verliehen wird er von der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim.

