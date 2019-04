Spektakulär : «Avengers: Endgame» legt Rekord-Start hin

Noch nie in Nordamerika ist ein Film so erfolgreich wie das Finale der «Avengers»-Reihe gestartet. «Endgame» spielt in den Kinos eine spektakuläre Summe ein. Auch andere Superhelden-Sagas stehen hervorragend da.

von dpa

29. April 2019, 08:58 Uhr

New York (dpa) – Das Superheldenepos «Avengers: Endgame» schreibt Filmgeschichte. 350 Millionen Dollar (314 Millionen Euro) spielte die Disney-Produktion an ihrem ersten Wochenende in den nordamerikanischen Kinos ein, wie die Branchenseite «Hollywood Reporter» berichtete – das schaffte noch kein Neustar.

Bisher hielt «Avengers: Infinity War», gestartet im April des vergangenen Jahres, mit 258 Millionen Dollar (231 Millionen Euro) den Rekord. Weltweit brachte «Endgame» in seinen ersten Tagen 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) ein, auch das eine Bestmarke. Der Film war am Mittwoch in die Kinos gekommen.

In Deutschland sorgte er nach Angaben von Disney ebenfalls für gute Ergebnisse. Dort hätten am ersten Tag mehr als 450 000 Zuschauer «Endgame» gesehen. Innerhalb von 24 Stunden habe das Finale der «Avengers»-Reihe 5,06 Millionen Euro eingespielt. Dies sei neben zwei «Star Wars»-Filmen einer der erfolgreichsten Kinostarts in Deutschland gewesen.

Die Kinogänger in den USA und Kanada begeistern sich derzeit offensichtlich sehr für Superhelden – auf dem zweiten Platz der Charts landete dem Portal «Box Office Mojo» zufolge der Film «Captain Marvel», in dem Hollywood-Star Brie Larson als Kriegerin in einer intergalaktischen Schlacht übernatürliche Kräfte besitzt. Die Einnahmen betrugen am nunmehr achten Wochenende 8,1 Millionen Dollar (7,3 Millionen Euro). Rang drei belegte der Horrorthriller «Lloronas Fluch» mit 7,5 Millionen Dollar (6,7 Millionen Euro).

Auf dem vierten Platz folgte «Breakthrough - Zurück ins Leben». Das religiöse Drama spielte rund 6,3 Millionen Dollar (5,6 Millionen Euro) ein. Der Film über einen Jungen im Koma ist besonders im christlichen Landesinneren der USA beliebt. In Deutschland startet er am 16. Mai. Den fünften Rang belegte ein weiterer Superheldenfilm: Die Komödie «Shazam!» erzielte in Nordamerika an ihrem vierten Wochenende 5,5 Millionen Dollar (4,9 Millionen Euro).